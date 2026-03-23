Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Кім Чен Ина перепризначили на ключову державну посаду в КНДР

Київ • УНН

 • 5714 перегляди

Верховні народні збори КНДР перепризначили Кім Чен Ина очільником Управління державних справ. Депутати також розглянули зміни до конституції та економіки.

Кім Чен Ина перепризначили на ключову державну посаду в КНДР

Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина знову обрали головою Управління державних справ - найвищого органу влади в країні. Про це повідомило державне агентство KCNA, пише УНН.

Деталі

Перепризначення відбулося під час першого засідання Верховних народних зборів, яке пройшло в Пхеньяні. Цей орган формально виконує функції парламенту та затверджує ключові державні рішення.

Окрім обрання керівництва, депутати розглянули кадрові питання та зміни до державних органів.

Обговорювали зміни до конституції та економіку

На засіданні також обговорювали поправки до соціалістичної конституції КНДР, а також інші питання державного управління.

Окрему увагу приділили п’ятирічному економічному плану, який раніше був оголошений на з’їзді Трудової партії.

Верховні народні збори традиційно збираються після партійних з’їздів, щоб закріпити ухвалені рішення на законодавчому рівні. Таким чином, перепризначення Кім Чен Ина підтверджує збереження його повного контролю над політичною системою країни.

Степан Гафтко

Світ
Державний бюджет
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея