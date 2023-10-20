Ким Чен Ын пообещал выполнить все договоренности с рф

Детали

Ким и лавров обсудили пути наращивания сотрудничества для активного реагирования на региональные и глобальные проблемы на основе «твердых политических и стратегических доверительных отношений», и Лавров передал приветствие путина Киму, сообщает KCNA.

Ким Чен Ын пообещал «разработать стабильный, перспективный, далеко идущий план для отношений КНДР и россии в новую эру путем добросовестного выполнения договоренностей... и продвигать дело построения могущественной державы», - говорится в сообщении KCNA.

Отмечается, что министр иностранных дел Северной Кореи Чхэ Сон Хуэй и Лавров подписали план обменов на 2024-2025 годы во время отдельных переговоров о продолжении саммита и изучении большего сотрудничества в экономике, культуре и передовой науке и технологиях.

Два дипломата также обсудили, как поднять двусторонние связи «на более высокий уровень».

«Обе стороны провели углубленный обмен мнениями по активизации совместных действий по нескольким региональным и международным вопросам, включая ситуацию на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии, и достигли консенсуса по ним», — говорится в другом докладе KCNA.

Отмечается, что после встреч лавров покинул Пхеньян.

Также известно, что лавров во время приема в среду поблагодарил Пхеньян за «непоколебимую и принципиальную поддержку» россии в войне в Украине и пообещал «полную поддержку и солидарность» КНДР.

Напомним

В среду министр иностранных дел россии сергей лавров прибыл в Северную Корею, когда две страны налаживают более тесные оборонные отношения. лавров, который в последний раз посещал изолированную страну в 2018 году, встретился в Пхеньяне со своим северокорейским коллегой Чхо Сон Хуи.

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