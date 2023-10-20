Кім Чен Ин пообіцяв виконати всі домовленості з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив рішучість виконати домовленості, досягнуті на його саміті минулого місяця з російським диктатором володимиром путіним. Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, повідомляє в п’ятницю державне ЗМІ KCNA, пише Reuters, передає УНН.
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Кім і лавров обговорили шляхи нарощування співпраці для активного реагування на регіональні та глобальні проблеми на основі «твердих політичних і стратегічних довірчих відносин», і лавров передав вітання путіна Кіму, повідомляє KCNA.
Кім Чен Ин пообіцяв «розробити стабільний, перспективний, далекосяжний план для відносин КНДР і росії в нову еру шляхом сумлінного виконання домовленостей... і просувати справу побудови могутньої держави», - йдеться в повідомленні KCNA.
Зазначається, що міністр закордонних справ Північної Кореї Чхе Сон Хуей і лавров підписали план обмінів на 2024-2025 роки під час окремих переговорів щодо продовження саміту та вивчення більшої співпраці в економіці, культурі та передовій науці та технологіях.
Двоє дипломатів також обговорили, як вивести двосторонні зв'язки «на вищий рівень».
«Обидві сторони провели поглиблений обмін думками щодо активізації спільних дій щодо кількох регіональних і міжнародних питань, включаючи ситуацію на Корейському півострові та в регіоні Північно-Східної Азії, і досягли консенсусу щодо них», — йдеться в іншій доповіді KCNA.
Зазначається, що після зустрічей лавров покинув Пхеньян.
Також відомо, що лавров під час прийому в середу подякував Пхеньяну за «непохитну і принципову підтримку» росії у війні в Україні та пообіцяв «повну підтримку та солідарність» КНДР.
Нагадаємо
У середу міністр закордонних справ росії сергій лавров прибув до Північної Кореї, коли дві країни налагоджують тісніші оборонні відносини. лавров, який востаннє відвідував ізольовану країну в 2018 році, зустрівся в Пхеньяні зі своїм північнокорейським колегою Чхо Сон Хуі.
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