5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Ким Чен Ын поехал в бронированном поезде на военный парад в Пекин

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Лидер КНДР Ким Чен Ын отбыл в Пекин для участия в военном параде, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны. Это первый визит руководителя Северной Кореи в столицу Китая с 1959 года.

Ким Чен Ын поехал в бронированном поезде на военный парад в Пекин

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал свое путешествие в столицу Китая. Это первый визит руководителя КНДР в Пекин с 1959 года, передает УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Ким Чен Ын является одним из мировых лидеров, которые примут участие в военном параде в Пекине 3 сентября. Коммунистический Китай посвятил парад 80-летию завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. Ожидается, что на параде на площади Тяньаньмэнь будут показаны образцы новейшего китайского вооружения, в частности танки и самолеты.

В Китае, как и в России, официальной датой завершения Второй мировой является именно 3 сентября. Правда, Япония капитулировала 2 сентября 1945 года на борту американского линкора Миссури. Манипуляции историей Пекин и Москва используют для усиления своего политического влияния в мире.

Из-за того, что Ким Чен Ын боится летать (как его дед Ким Ир Сен и отец Ким Чен Ир), его основным средством передвижения является бронированный поезд. Он состоит из 90 вагонов. Среди прочего там есть и вагон-ресторан, где подают шампанское с лобстерами.

Поскольку поезд является бронированным, поездка Кима от Пхеньяна до Пекина будет длиться сутки.

Контекст

Существование современной Северной Кореи является следствием Корейской войны (1950-1953), когда произошло противостояние между США и СССР за влияние на Корейском полуострове. Исторически Китай имел существенное политическое и экономическое влияние на режим в Пхеньяне, давая ресурсы для существования еще одного тоталитаризма.

Москва тоже была среди спонсоров Пхеньяна. Сейчас мы видим военную помощь для России со стороны КНДР – как солдатами, так и вооружением.

Напомним, что Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР в июле 2022 года из-за признания Пхеньяном отдельных районов Донецкой и Луганской областей как части России.

Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22.08.25, 07:16 • 13520 просмотров

Егор Брайлян

ПолитикаНовости Мира
Ким Чен Ын
Ким Чен Ир
Пекин
Пхеньян
Северная Корея
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Украина