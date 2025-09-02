Ким Чен Ын поехал в бронированном поезде на военный парад в Пекин

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал свое путешествие в столицу Китая. Это первый визит руководителя КНДР в Пекин с 1959 года, передает УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Ким Чен Ын является одним из мировых лидеров, которые примут участие в военном параде в Пекине 3 сентября. Коммунистический Китай посвятил парад 80-летию завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. Ожидается, что на параде на площади Тяньаньмэнь будут показаны образцы новейшего китайского вооружения, в частности танки и самолеты.

В Китае, как и в России, официальной датой завершения Второй мировой является именно 3 сентября. Правда, Япония капитулировала 2 сентября 1945 года на борту американского линкора Миссури. Манипуляции историей Пекин и Москва используют для усиления своего политического влияния в мире.

Из-за того, что Ким Чен Ын боится летать (как его дед Ким Ир Сен и отец Ким Чен Ир), его основным средством передвижения является бронированный поезд. Он состоит из 90 вагонов. Среди прочего там есть и вагон-ресторан, где подают шампанское с лобстерами.

Поскольку поезд является бронированным, поездка Кима от Пхеньяна до Пекина будет длиться сутки.

Контекст

Существование современной Северной Кореи является следствием Корейской войны (1950-1953), когда произошло противостояние между США и СССР за влияние на Корейском полуострове. Исторически Китай имел существенное политическое и экономическое влияние на режим в Пхеньяне, давая ресурсы для существования еще одного тоталитаризма.

Москва тоже была среди спонсоров Пхеньяна. Сейчас мы видим военную помощь для России со стороны КНДР – как солдатами, так и вооружением.

Напомним, что Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР в июле 2022 года из-за признания Пхеньяном отдельных районов Донецкой и Луганской областей как части России.

Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине