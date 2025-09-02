Кім Чен Ин поїхав у броньованому поїзді на військовий парад до Пекіна

Лідер Північної Кореї Кім Чtн Ин розпочав свою подорож до столиці Китаю. Це перший візит керівника КНДР до Пекіна з 1959 року, передає УНН із посиланням на BBC News.

Деталі

Кім Чен Ин є одним зі світових лідерів, які візьмуть участь у військовому параді в Пекіні 3 вересня. Комуністичний Китай присвятив парад 80-річчю завершення Другої світової війни та капітуляції Японії. Очікується, що на параді на площі Тяньаньмень буде показано зразки новітнього китайського озброєння, зокрема танки та літаки.

У Китаї, як і в росії, офіційною датою завершення Другої світової є саме 3 вересня. Щоправда, Японія капітулювала 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора Міссурі. Маніпуляції історією Пекін і москва використовують для посилення свого політичного впливу в світі.

Через те, що Кім Чен Ин боїться літати (як його дід Кім Ір Сен і батько Кім Чен Ір), його основним засобом пересування є броньований поїзд. Він складається з 90 вагонів. Серед іншого там є і вагон-ресторан, де подають шампанське з лобстерами.

Оскільки поїзд є броньованим, поїздка Кіма від Пхеньяна до Пекіна буде тривати добу.

Контекст

Існування сучасної Північної Кореї є наслідком Корейської війни (1950-1953), коли відбулося протистояння між США і СРСР за вплив на Корейському півострові. Історично Китай мав істотний політичний та економічний вплив н режим у Пхеньяні, даючи ресурси для існування ще одного тоталітаризму.

москва теж була серед спонсорів Пхеньяна. Зараз ми бачимо військову допомогу для росії з боку КНДР – як солдатами, так і озброєнням.

Нагадаємо, що Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР у липні 2022 року через визнання Пхеньяном окремих районів Донецької та Луганської областей як частини росії.

Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні