Число жертв землетрясения в Турции превысило полсотни

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В результате мощного землетрясения, на днях произошедшего у западного побережья Турции, уже погиб 51 человек. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

“Количество жертв землетрясения в Измире возросло до 51”, — цитирует Октая издание.

В целом 2076 спасателей продолжают поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях, добавил Октай.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа в свою очередь сообщил, что в больницы были доставлены 896 пострадавших в результате землетрясения в Измире.

“По состоянию на утро первого ноября из больниц выписаны 682 человека. В настоящий момент продолжается лечение 214 человек, восемь из них в реанимации. Состояние трех пострадавших критическое”, — сказал министр.

По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), по состоянию на 7:00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков, 40 из которых магнитудой свыше 4.

Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись здания не только на территории Турции, но и в Греции.

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