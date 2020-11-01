Кількість жертв землетрусу у Туреччині перевищила пів сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Внаслідок потужного землетрусу, який днями стався біля західного узбережжя Туреччини, уже загинула 51 людина. Про це повідомив віце-президент країни Фуат Октай, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"Кількість жертв землетрусу в Ізмірі збільшилася до 51", - цитує Октая видання.
В цілому 2076 рятувальників продовжують пошуково-рятувальні роботи в 8 зруйнованих будівлях, додав Октай.
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа своєю чергою повідомив, що в лікарні були доставлені 896 постраждалих у результаті землетрусу в Ізмірі.
"Станом на ранок 1 листопада з лікарень виписано 682 людини. Наразі триває лікування 214 осіб, вісім з них у реанімації. Стан трьох постраждалих критичний", - сказав міністр.
За даними управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), станом на 7:00 за місцевим часом після землетрусу було 812 афтершоків, 40 з яких магнітудою понад 4.
Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали будівлі не тільки на території Туреччини, але й в Греції.