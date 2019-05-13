Число жертв циклона "Фани" в Южной Азии достигло 77 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Число погибших в результате мощного циклона, который обрушился на восток Индии и Бангладеш в начале мая, возросло до 77 в понедельник, в то время как миллионы людей остались без электричества и воды, передает УНН со ссылкой на AFP.
Циклон "Фани" обрушился на штат Одиши 3 мая, набрав скорость до 200 километров в час.
Стихия повредила полмиллиона домов, выкорчевала сотни тысяч деревьев и стали причиной прекращения электроснабжения, перебоев в телекоммуникациях и проблем с водоснабжением для миллионов людей в одном из беднейших штатов Индии.
Количество погибших в Индии, ранее составлявшее 41, увеличилось после того, как о новых жертвах сообщили в Пури и Кхурде в воскресенье. Тринадцать человек также погибли в Бангладеш.
"Число жертв возросло до 64 с максимальным количеством смертей (39), о которых сообщалось в Пури", - сообщил сотрудник государственного органа по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал УНН, тропический циклон "Фани" в начале мая обрушился на юго-западное побережье Бангладеш, принеся с собой ветер, ливни и грозы.
В Индии в начале мая провели массовые эвакуации из-за этого мощного циклона.