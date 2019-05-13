Число жертв циклона "Фани" в Южной Азии достигло 77 человек

КИЕВ. 13 мая. УНН. Число погибших в результате мощного циклона, который обрушился на восток Индии и Бангладеш в начале мая, возросло до 77 в понедельник, в то время как миллионы людей остались без электричества и воды, передает УНН со ссылкой на AFP.