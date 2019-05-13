Кількість жертв циклону "Фані" у Південній Азії сягнула 77 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Кількість загиблих у результаті потужного циклону, який обрушився на схід Індії та Бангладеш на початку травня, зросла до 77 у понеділок, у той час як мільйони людей залишилися без електрики і води, передає УНН з посиланням на AFP.
Циклон "Фані" обрушився на штат Одіші 3 травня, набравши швидкість до 200 кілометрів на годину.
Стихія пошкодила півмільйона будинків, викорчувала сотні тисяч дерев і стали причиною припинення електропостачання, перебоями на телекомунікаціях та проблем з водопостачанням для мільйонів людей в одному з найбідніших штатів Індії.
Кількість загиблих в Індії, яка раніше становила 41, збільшилася після того, як про нові жертви повідомили в Пурі і Кхурді в неділю. Тринадцять людей також загинули в Бангладеші.
"Кількість жертв зросла до 64 з максимальною кількістю смертей (39), про які повідомлялося в Пурі", - повідомив співробітник державного органу з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв УНН, тропічний циклон "Фані" на початку травня обрушився на південно-західне узбережжя Бангладеш, принісши з собою вітер, зливи і грози.
В Індії на початку травня провели масові евакуації через цей потужний циклон.