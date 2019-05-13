Кількість жертв циклону "Фані" у Південній Азії сягнула 77 осіб

КИЇВ. 13 травня. УНН. Кількість загиблих у результаті потужного циклону, який обрушився на схід Індії та Бангладеш на початку травня, зросла до 77 у понеділок, у той час як мільйони людей залишилися без електрики і води, передає УНН з посиланням на AFP.