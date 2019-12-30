Число жертв тайфуна "Фанфон" на Филиппинах возросло до 47 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По меньшей мере 47 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах, еще девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник сообщило агентство Xinhuanet, передает УНН.
Ранее УНН сообщал о 41 погибшем.
Всего более 1,6 млн человек, проживающих в регионах Мимаропа, Западные Висайя, Восточные Висайя, Центральные Висайя, Бикол и Карага, пострадали от тайфуна. Кроме того, более 260 тыс. домов и около 90 государственных учреждений были повреждены в результате удара стихии.
Тайфун вышел на сушу 24 декабря. По последним данным, скорость ветра в его пределах составляет около 33 м/с.
Напомним, в начале декабря по меньшей мере 17 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна “Тисой”.