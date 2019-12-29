На Філіппінах кількість загиблих від тайфуну зросла до 41
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кількість жертв від тайфуну “Фанфон” на Філіппінах зросла до 41. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
“На Філіппінах кількість загиблих від тайфуну „Фанфон“ зросла до 41. Тайфун обрушився на провінції Мамаропа, Капіс, Ілоіло і острів Лейте”, — повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що в результаті тайфуну отримали травми щонайменше 28 людей. Ще 12 вважаються зниклими безвісти.
“Окрім того, в результаті удару стихії були пошкоджені 266 тисяч будинків, евакуйовано 10 тисяч людей”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість загиблих через тайфун на Філіппінах зросла до 20.