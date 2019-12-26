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Кількість загиблих через тайфун на Філіппінах зросла до 20

Кількість загиблих через тайфун на Філіппінах зросла до 20

Київ • УНН

 • 11998 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Через тайфун "Фанфон" на Філіппінах загинуло 20 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

"Сильний тайфун, що пройшов через центральну частину Філіппінів, призвів до загибелі щонайменше 20 людей і змусив тисячі осіб покинути свої домівки", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що через святкування Різдва, а більшість населення країни є католиками, багато людей перебували у морі та в аеропортах, коли їх застав тайфун. "Фанфон" викликав зсуви, затопив деякі села, будинки, а також пошкодив дерева та лінії електропередач.

Вказано, що у четвер злива ослабла, після того, як увірвалась до Південнокитайського моря зі швидкістю вітру 120 кілометрів на годину та поривами вітру до 150 кілометрів на годину.

"Більшість із 20 смертей, про які повідомили чиновники, були наслідком потопання, падіння дерев та випадкового ураження електричним струмом", - зазначили в ЗМІ.

Повідомляється, що батько, троє його дітей та їхній родич зникли безвісти після того, як повінь затопила їхню хатину.
Також вказано, що волонтери, чиновники, армія та поліція провели Різдво не вдома, щоб допомогти постраждалим. Тисячі жителів були розміщені в приміщеннях шкіл та гімназій, де для них організували притулки.

"Понад 25 тысяч людей опинилися в морських портах в усьому центрального регіоні та навколишніх провінцій після того, як берегова охорона заборонила поромам і вантажним судам виходити в небезпечні неспокійні води. Скасували десятки внутрішніх рейсів, що летіли в регіон та з нього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 16 загиблих через тайфун "Фанфон".

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