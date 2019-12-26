Количество погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Из-за тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Сильный тайфун, который прошел через центральную часть Филиппин, привел к гибели по меньшей мере 20 человек и заставил тысячи человек покинуть свои дома", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что из-за празднования Рождества, а большинство населения страны является католиками, многие находились в море и в аэропортах, когда их застал тайфун. "Фанфон" вызвал оползни, затопил некоторые деревни, дома, а также повредил деревья и линии электропередач.
Указано, что в четверг ливень ослаб, после того, как ворвался в Южнокитайское море со скоростью ветра 120 километров в час и порывами ветра до 150 километров в час.
"Большинство из 20 смертей, о которых сообщили чиновники, были следствием потопания, падение деревьев и случайного поражения электрическим током", - отметили в СМИ.
Сообщается, что отец, трое его детей и их родственник пропали без вести после того, как наводнение затопило их хижину.
Также указано, что волонтеры, чиновники, армия и полиция провели Рождество вне дома, чтобы помочь пострадавшим. Тысячи жителей были размещены в помещениях школ и гимназий, где для них организовали убежища.
"Более 25 тысяч человек оказались в морских портах во всем центральном регионе и окружающих провинций после того, как береговая охрана запретила паромам и грузовым судам выходить в опасные беспокойные воды. Отменили десятки внутренних рейсов, летевших в регион и из него", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о 16 погибших из-за тайфуна "Фанфон".