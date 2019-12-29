На Филиппинах число погибших от тайфуна возросло до 41
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Число жертв тайфуна “Фанфон” на Филиппинах возросло до 41. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
“На Филиппинах число погибших от тайфуна „Фанфон“ возросло до 41. Тайфун обрушился на провинции Мамаропа, Каписа, Илоило и остров Лейте”, — сообщили в СМИ.
Сообщается, что в результате тайфуна получили травмы по меньшей мере 28 человек. Еще 12 считаются пропавшими без вести.
“Кроме того, в результате удара стихии были повреждены 266 тысяч домов, эвакуировано 10 тысяч человек”, — говорится в сообщении.
Напомним, количество погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до 20.