Кількість жертв тайфуну "Фанфон" на Філіппінах зросла до 47 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Щонайменше 47 людей загинули в результаті тайфуну “Фанфон” на Філіппінах, ще дев’ять людей вважаються зниклими без вісті. Про це в понеділок повідомило агентство Xinhuanet, передає УНН.
Раніше УНН повідомляв про 41 загиблого.
Всього понад 1,6 млн осіб, які проживають в регіонах Мімаропа, Західні Вісайя, Східні Вісайя, Центральні Вісайя, Бікол і Карага, постраждали від тайфуну. Крім того, понад 260 тис. будинків і близько 90 державних установ були пошкоджені в результаті удару стихії.
Тайфун вийшов на сушу 24 грудня. За останніми даними, швидкість вітру в його межах складає близько 33 м/с.
Нагадаємо, на початку грудня щонайменше 17 людей загинули на Філіппінах через тайфун “Тисою”.