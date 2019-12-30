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Кількість жертв тайфуну "Фанфон" на Філіппінах зросла до 47 осіб

Кількість жертв тайфуну "Фанфон" на Філіппінах зросла до 47 осіб

Київ • УНН

 • 13491 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Щонайменше 47 людей загинули в результаті тайфуну “Фанфон” на Філіппінах, ще дев’ять людей вважаються зниклими без вісті. Про це в понеділок повідомило агентство Xinhuanet, передає УНН.

Раніше УНН повідомляв про 41 загиблого.

Всього понад 1,6 млн осіб, які проживають в регіонах Мімаропа, Західні Вісайя, Східні Вісайя, Центральні Вісайя, Бікол і Карага, постраждали від тайфуну. Крім того, понад 260 тис. будинків і близько 90 державних установ були пошкоджені в результаті удару стихії.

Тайфун вийшов на сушу 24 грудня. За останніми даними, швидкість вітру в його межах складає близько 33 м/с.

Нагадаємо, на початку грудня щонайменше 17 людей загинули на Філіппінах через тайфун “Тисою”.

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