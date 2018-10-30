Количество погибших от непогоды в Италии достигло девяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Количество погибших от непогоды в Италии достигло 9 человек, один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
"9 человек погибли, один пропал без вести. Десятки травмированных", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на вчерашний вечер сообщалось о 7 погибших.
Как ранее информировал УНН, в итальянской Венеции в результате наводнения затоплено 75% исторического центра города. Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для Венеции, которая стоит на воде и часто испытывает подтоплений из-за погоды.
В Италии из-за непогоды объявили красный уровень опасности.
Напомним, дороги в центре Рима, а также несколько станций метро оказались затоплеными из-за сильного дождя, обрушившегося в воскресенье вечером на город.