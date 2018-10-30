Кількість загиблих від негоди в Італії досягла дев’яти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кількість загиблих від негоди в Італії досягла 9 осіб, одна людина вважається зниклою безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на ANSA.
"9 осіб загинуло, одна зникла безвісти. Десятки травмованих", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, станом на вчорашній вечір повідомлялося про 7 загиблих.
Як раніше інформував УНН, в італійській Венеції внаслідок повені затоплено 75% історичного центру міста. Рівень води сягнув позначки у 156 сантиметрів над рівнем моря. Це рекордні показники для Венеції, яка стоїть на воді і часто зазнає підтоплень через погоду.
В Італії через негоду оголосили червоний рівень небезпеки.
Нагадаємо, дороги у центрі Риму, а також кілька станцій метро виявилися затоплені через сильний дощ, що обрушився в неділю ввечері на місто.