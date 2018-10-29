В Італії внаслідок негоди загинули четверо людей, Венецію затопило на 75%

Влада міста повідомила, що 75% центральної Венеції внаслідок повені опинилося під водою. Рівень води сягнув позначки у 156 сантиметрів над рівнем моря. Це рекордні показники для Венеції, яка стоїть на воді і часто зазнає підтоплень через погоду.

Синоптики раніше прогнозували, що вода в місті може піднятися до 160 сантиметрів. Востаннє такий показник був зафіксований у грудні 1979 року.

Як раніше повідомляло видання AP, губернатор області Венето Лука Дзайя заявив, що масштаб повені може досягнути рівня 1966 року, коли затопило Венецію та Флоренцію.

Окрім того, як повідомляє ANSA, четверо людей загинули протягом неділю та понеділка внаслідок негоди в Італії. Двоє людей загинули внаслідок того, що на їхню машину впало дерево поблизу комуни Фрозіноне на південь від Рима.

Один чоловік загинув і ще один отримав серйозні травми після того, як дерево впало на машину у місті Террачіна.

Окрім того, 21-річний чоловік поблизу міста Казерта також був убитий деревом, яке впало через сильний вітер.

Як повідомляв УНН, в Італії через негоду оголосили червоний рівень небезпеки.