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В Италии из-за непогоды погибли четыре человека, Венецию затопило на 75%

В Италии из-за непогоды погибли четыре человека, Венецию затопило на 75%

Киев  •  УНН

 • 36049 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В итальянской Венеции в результате наводнения затоплено 75% исторического центра города. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

Власти города сообщили, что 75% центральной Венеции в результате наводнения оказалось под водой. Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для Венеции, которая стоит на воде и которую часто подтопливает из-за погоды.

Синоптики ранее прогнозировали, что вода в городе может подняться до 160 сантиметров. Последний раз такой показатель был зафиксирован в декабре 1979 года.

Как ранее сообщало издание AP, губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, когда затопило Венецию и Флоренцию.

Кроме того, как сообщает ANSA, четыре человека погибли в течение воскресенья и понедельника в результате непогоды в Италии. Два человека погибли в результате того, что на их машину упало дерево вблизи коммуны Фрозиноне южнее Рима.

Один человек погиб и еще один получил серьезные травмы после того, как дерево упало на машину в городе Террачина.

Кроме того, 21-летний мужчина вблизи города Казерта также был убит деревом, которое упало из-за сильного ветра.

Как сообщал УНН, в Италии из-за непогоды объявили красный уровень опасности.

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