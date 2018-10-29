В Италии из-за непогоды погибли четыре человека, Венецию затопило на 75%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В итальянской Венеции в результате наводнения затоплено 75% исторического центра города. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.
Власти города сообщили, что 75% центральной Венеции в результате наводнения оказалось под водой. Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для Венеции, которая стоит на воде и которую часто подтопливает из-за погоды.
Синоптики ранее прогнозировали, что вода в городе может подняться до 160 сантиметров. Последний раз такой показатель был зафиксирован в декабре 1979 года.
Как ранее сообщало издание AP, губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, когда затопило Венецию и Флоренцию.
Кроме того, как сообщает ANSA, четыре человека погибли в течение воскресенья и понедельника в результате непогоды в Италии. Два человека погибли в результате того, что на их машину упало дерево вблизи коммуны Фрозиноне южнее Рима.
Один человек погиб и еще один получил серьезные травмы после того, как дерево упало на машину в городе Террачина.
Кроме того, 21-летний мужчина вблизи города Казерта также был убит деревом, которое упало из-за сильного ветра.
Как сообщал УНН, в Италии из-за непогоды объявили красный уровень опасности.