У Італії через негоду оголосили червоний рівень небезпеки

Через сильні дощі влада Італії оголосила червоний рівень небезпеки на півночі країни та в Тірренській області. У рятувальників також є інформація про зсуви та повалення дерев у цих регіонах.

У провінції Бергамо влада закрила навіть деякі вулиці через небезпеку повеней.

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Дерева вночі також були повалені й у Римі. У місті закриті школи та дитячі садки, скоріше за все буде припинено навчання і для студентів вищих навчальних закладів.

У Генуї негода не тільки повалила дерева, сильний вітер зірвав з будинків дахи та пошкодив припарковані автомобілі.

У Венеції вода піднялася до 115 см.

Як повідомляв УНН, в італійському регіоні Калабрія внаслідок зсуву загинули чотири людини.

Нагадаємо, дороги у центрі Риму, а також кілька станцій метро виявилися затоплені через сильний дощ, що обрушився в неділю ввечері на місто.