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Через сильні дощі на Кубані загинули двоє людей

Через сильні дощі на Кубані загинули двоє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В результаті сильних дощів на Кубані загинули двоє людей, підтоплені залізничні колії і зруйновані дороги, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Туапсинському районі Краснодарського краю після сильних дощів дві людини загинули, ще дві постраждали і одна пропала безвісти.

За даними місцевого управління МНС, 24 жовтня в результаті проходження по території Краснодарського краю циклону, що супроводжувався випаданням рясних опадів, сталося часткове затоплення території в 19 населених пунктах Туапсинського району і шести населених пунктах Апшеронского району. Були евакуйовані більше 360 осіб.

Після сильних дощів в Краснодарському краї напередодні також були підтоплені залізничні колії, затримані потяги, зруйнований міст на дорозі Туапсе - Майкоп. Крім того, порушено сполучення з Сочі федеральною трасою через часткове руйнування одного з мостів.

У четвер вранці в Краснодарському краї через підтоплення залізничних колій затримуються 15 поїздів.

Нагадаємо, 22 жовтня дороги в центрі Риму, а також кілька станцій метро виявилися затоплені через сильний дощ.

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