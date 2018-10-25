Из-за сильных дождей на Кубани погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате сильных дождей на Кубани погибли два человека, подтоплены железнодорожные пути и разрушены дороги, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В Туапсинском районе Краснодарского края после сильных дождей два человека погибли, еще два пострадали и один пропал безвести.
По данным местного управления МЧС, 24 октября в результате прохождения по территории Краснодарского края циклона, сопровождавшегося выпадением обильных осадков, произошло частичное затопление территории в 19 населенных пунктах Туапсинского района и шести населенных пунктах Апшеронского района. Были эвакуированы более 360 человек.
После сильных дождей в Краснодарском крае накануне также были подтоплены железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушен мост на дороге Туапсе - Майкоп. Кроме того, нарушено сообщение с Сочи по федеральной трассе из-за частичного разрушения одного из мостов.
В четверг утром в Краснодарском крае из-за подтоплений железнодорожных путей задерживаются 15 поездов.
Напомним, 22 октября дороги в центре Рима, а также несколько станций метро оказались затоплены из-за сильного дождя.