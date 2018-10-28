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Чотири людини загинули в Італії внаслідок зсуву

Чотири людини загинули в Італії внаслідок зсуву

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В італійському регіоні Калабрія внаслідок зсуву загинули чотири людини. Про це з посиланням на ANSA передає УНН.

Як повідомляє видання, усі загиблі на момент події проводили ремонтні роботи в каналізації.

"Внаслідок зсуву при виконанні робіт з ремонту каналізації, пошкодженої через погану погоду, стався обвал, унаслідок чого чотири людини загинули", - повідомляє видання.

Правоохоронці з’ясовують усі причини події.

Нагадаємо, щонайменше 11 людей стали жертвами викликаного проливними дощами зсув в містечку Маркеталія в центральній частині Колумбії.

Як повідомляв УНН, в результаті зсуву в місті Будуда на сході Уганди загинули не менше 40 людей.

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