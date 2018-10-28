Чотири людини загинули в Італії внаслідок зсуву
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В італійському регіоні Калабрія внаслідок зсуву загинули чотири людини. Про це з посиланням на ANSA передає УНН.
Як повідомляє видання, усі загиблі на момент події проводили ремонтні роботи в каналізації.
"Внаслідок зсуву при виконанні робіт з ремонту каналізації, пошкодженої через погану погоду, стався обвал, унаслідок чого чотири людини загинули", - повідомляє видання.
Правоохоронці з’ясовують усі причини події.
Нагадаємо, щонайменше 11 людей стали жертвами викликаного проливними дощами зсув в містечку Маркеталія в центральній частині Колумбії.
Як повідомляв УНН, в результаті зсуву в місті Будуда на сході Уганди загинули не менше 40 людей.