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Зсув в Уганді: 40 загиблих

Зсув в Уганді: 40 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В результаті зсуву в місті Будуда на сході Уганди загинули не менше 40 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Причиною обвалу стали сильні проливні дощі.

Земля накрила велику кількість житлових будинків і магазинів.

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Влада не виключає зростання числа загиблих.

Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули, десятки пропали без вісті в четвер у результаті зсуву, викликаного сильними дощами, в місті Нага провінції Себу в центральній частині Філіппін.

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