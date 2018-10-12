Зсув в Уганді: 40 загиблих

Причиною обвалу стали сильні проливні дощі.

Земля накрила велику кількість житлових будинків і магазинів.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одеській області зійшов кілометровий зсув

Влада не виключає зростання числа загиблих.



Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули, десятки пропали без вісті в четвер у результаті зсуву, викликаного сильними дощами, в місті Нага провінції Себу в центральній частині Філіппін.