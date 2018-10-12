Зсув в Уганді: 40 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В результаті зсуву в місті Будуда на сході Уганди загинули не менше 40 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Причиною обвалу стали сильні проливні дощі.
Земля накрила велику кількість житлових будинків і магазинів.
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Влада не виключає зростання числа загиблих.
Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули, десятки пропали без вісті в четвер у результаті зсуву, викликаного сильними дощами, в місті Нага провінції Себу в центральній частині Філіппін.