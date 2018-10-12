Оползень в Уганде: 40 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В результате оползня в городе Будуда на востоке Уганды погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Причиной оползня стали сильные проливные дожди.
Земля накрыла большое число жилых домов и магазинов.
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Власти не исключают роста числа погибших.
Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пропали без вести в четверг в результате оползня, вызванного сильными дождями, в городе Нага провинции Себу в центральной части Филиппин.