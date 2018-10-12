Оползень в Уганде: 40 погибших

Причиной оползня стали сильные проливные дожди.

Земля накрыла большое число жилых домов и магазинов.



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Власти не исключают роста числа погибших.



Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пропали без вести в четверг в результате оползня, вызванного сильными дождями, в городе Нага провинции Себу в центральной части Филиппин.