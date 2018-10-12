Щонайменше 11 людей загинули в Колумбії в результаті зсуву

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих департаменту Кальдас заявило, що зсув зійшов о 02:30 за місцевим часом, в результаті кілька будинків були зруйновані, 11 людей загинули, четверо постраждали, багато хто вважається зниклим безвісти, але точне їх число поки неможливо встановити.

Повідомляється, що фахівці проводять оцінку наслідків зсуву і зажадали від жителів покинути небезпечні райони. Через триваючі проливні дощі рятувальна операція припинена.



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Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули, десятки пропали без вісті в четвер у результаті зсуву, викликаного сильними дощами, в місті Нага провінції Себу в центральній частині Філіппін.