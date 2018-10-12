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7 марта, 19:45 • 163713 просмотра

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По меньшей мере 11 человек погибли в Колумбии в результате оползня

По меньшей мере 11 человек погибли в Колумбии в результате оползня

Киев  •  УНН

 • 7263 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. По меньшей мере 11 человек стали жертвами вызванного проливными дождями оползня в городке Маркеталия в центральной части Колумбии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий департамента Кальдас заявило, что оползень сошел в 02:30 по местному времени, в результате несколько домов были разрушены, 11 человек погибли, четверо пострадали, многие считаются пропавшими без вести, но точное их число пока невозможно установить.

Сообщается, что специалисты проводят оценку последствий оползня и потребовали от жителей покинуть опасные районы. Из-за продолжающихся проливных дождей спасательная операция приостановлена.

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Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пропали без вести в четверг в результате оползня, вызванного сильными дождями, в городе Нага провинции Себу в центральной части Филиппин.

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