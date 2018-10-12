По меньшей мере 11 человек погибли в Колумбии в результате оползня

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий департамента Кальдас заявило, что оползень сошел в 02:30 по местному времени, в результате несколько домов были разрушены, 11 человек погибли, четверо пострадали, многие считаются пропавшими без вести, но точное их число пока невозможно установить.

Сообщается, что специалисты проводят оценку последствий оползня и потребовали от жителей покинуть опасные районы. Из-за продолжающихся проливных дождей спасательная операция приостановлена.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оползень в Уганде: 40 погибших



Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пропали без вести в четверг в результате оползня, вызванного сильными дождями, в городе Нага провинции Себу в центральной части Филиппин.