Четыре человека погибли в Италии в результате оползня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В итальянском регионе Калабрия в результате оползня погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на ANSA передает УНН.
Как сообщает издание, все погибшие в момент происшествия проводили ремонтные работы в канализации.
"В результате смещения при выполнении работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел обвал, в результате чего четыре человека погибли", - сообщает издание.
Правоохранители выясняют причины происшестивя.
Напомним, по меньшей мере 11 человек стали жертвами вызванного проливными дождями оползень в городе Маркеталия в центральной части Колумбии.
Как сообщал УНН, в результате оползня в городе Будуда на востоке Уганды погибли не менее 40 человек.