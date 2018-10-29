Кількість загиблих від негоди в Італії досягла семи осіб

Основною причиною загибелі людей стало падіння дерев, викликане сильним вітром. Більшість жертв стихії перебували на момент події в особистих автомобілях.

Найбільш складні погодні умови склалися в північній області Венето, де губернатор Лука Дзайя оголосив кризове становище. Зокрема, в ряді зон, де пориви вітру досягали 130 км/год, більше 100 тисяч людей залишилися без електропостачання.

Всього найвищий рівень небезпеки був оголошений у шести областях на півночі та в центрі Апеннін. У ряді великих міст, включаючи Рим, у вівторок, як і в понеділок, будуть із міркувань безпеки закриті школи і дитячі сади. В італійській столиці повалено сотні дерев.

У Департаменті цивільного захисту повідомили про проведення близько 5 тисяч операцій із надання допомоги громадянам по всій країні.

Як раніше інформував УНН, в італійській Венеції внаслідок повені затоплено 75% історичного центру міста. Рівень води сягнув позначки у 156 сантиметрів над рівнем моря. Це рекордні показники для Венеції, яка стоїть на воді і часто зазнає підтоплень через погоду.