Количество погибших от непогоды в Италии достигло семи человек

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 12560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108884 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116954 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155425 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148372 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138347 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129112 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174099 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141702 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Актуальное
Количество погибших от непогоды в Италии достигло семи человек

Количество погибших от непогоды в Италии достигло семи человек

Киев  •  УНН

 • 11014 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Количество погибших от непогоды в Италии достигло семи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Messaggero.

Основной причиной гибели людей стало падение деревьев, вызванное сильным ветром. Большинство жертв находились на момент происшествия в транспорте.

Наиболее сложные погодные условия сложилась в северной области Венето, где губернатор Лука Дзайя объявил кризисное положение. В частности, в ряде зон, где порывы ветра достигали 130 км/ч, более 100 тысяч людей остались без электроснабжения. 

Всего наивысший уровень опасности был объявлен в шести областях на севере и в центре Апеннин. В ряде крупных городов, включая Рим, во вторник, как и в понедельник, будут из соображений безопасности закрыты школы и детские сады. В итальянской столице повалены сотни деревьев.

В Департаменте гражданской защиты сообщили о проведении порядка 5 тыс. операций по оказанию помощи гражданам по всей стране.

Как ранее информировал УНН, в итальянской Венеции в результате наводнения затоплены 75% исторического центра города. Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для Венеции, которая стоит на воде и часто испытывает подтоплений из-за погоды.

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