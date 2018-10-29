Количество погибших от непогоды в Италии достигло семи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Количество погибших от непогоды в Италии достигло семи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Messaggero.
Основной причиной гибели людей стало падение деревьев, вызванное сильным ветром. Большинство жертв находились на момент происшествия в транспорте.
Наиболее сложные погодные условия сложилась в северной области Венето, где губернатор Лука Дзайя объявил кризисное положение. В частности, в ряде зон, где порывы ветра достигали 130 км/ч, более 100 тысяч людей остались без электроснабжения.
Всего наивысший уровень опасности был объявлен в шести областях на севере и в центре Апеннин. В ряде крупных городов, включая Рим, во вторник, как и в понедельник, будут из соображений безопасности закрыты школы и детские сады. В итальянской столице повалены сотни деревьев.
В Департаменте гражданской защиты сообщили о проведении порядка 5 тыс. операций по оказанию помощи гражданам по всей стране.
Как ранее информировал УНН, в итальянской Венеции в результате наводнения затоплены 75% исторического центра города. Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для Венеции, которая стоит на воде и часто испытывает подтоплений из-за погоды.