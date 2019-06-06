Количество погибших в Судане возросло до 108 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Общее количество лиц, ставших жертвами жестокого разгона силами армии, достигла 108 человек, сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Центрального комитета врачей Судана в Facebook.
"Окончательный список жертв составляет 108 человек", - подчеркивают врачи.
Комитет врачей призвал медицинских работников сообщать о чрезвычайных случаях в больницах.
"Мы также призываем врачей за пределами Судана сформировать группы поддержки и оказать необходимую помощь, когда это необходимо", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в результате разгона протестующих в Хартуме силами военных погибло 60 человек.
Напомним, суданская армия готова к диалогу с оппозицией.