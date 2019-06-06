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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107979 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135665 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129799 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130022 просмотра

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Количество погибших в Судане возросло до 108 человек

Количество погибших в Судане возросло до 108 человек

Киев  •  УНН

 • 13799 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Общее количество лиц, ставших жертвами жестокого разгона силами армии, достигла 108 человек, сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Центрального комитета врачей Судана в Facebook.

"Окончательный список жертв составляет 108 человек", - подчеркивают врачи.

Комитет врачей призвал медицинских работников сообщать о чрезвычайных случаях в больницах.

"Мы также призываем врачей за пределами Судана сформировать группы поддержки и оказать необходимую помощь, когда это необходимо", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате разгона протестующих в Хартуме силами военных погибло 60 человек.

Напомним, суданская армия готова к диалогу с оппозицией.

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