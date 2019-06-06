Количество погибших в Судане возросло до 108 человек

"Окончательный список жертв составляет 108 человек", - подчеркивают врачи.

Комитет врачей призвал медицинских работников сообщать о чрезвычайных случаях в больницах.

"Мы также призываем врачей за пределами Судана сформировать группы поддержки и оказать необходимую помощь, когда это необходимо", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате разгона протестующих в Хартуме силами военных погибло 60 человек.

Напомним, суданская армия готова к диалогу с оппозицией.