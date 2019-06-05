Кількість жертв протестів у Судані зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В результаті розгону протестувальників в Хартумі силами військових загинуло 60 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Центральний комітет лікарів Судану.
"Ще десять людей загинули від куль солдат військової ради... Таким чином, загальне число загиблих досягло 60", - йдеться в повідомленні.
В той же час військові сили Судану спростовують інформацію щодо застосування сили проти протестувальників.
Нагадаємо, учасники наметового містечка кілька тижнів блокують будівлю командування збройних сил, вимагаючи від військових передачі влади цивільним силам. У зв'язку з трагічними подіями Великобританія та Німеччина запросили проведення засідання Ради Безпеки ООН, розкритикувавши дії військових Судану.
Як повідомлялось раніше, у Судані військові планують вжити заходи проти майдану у центрі столиці.