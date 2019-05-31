У Судані військові планують вжити заходи проти майдану у центрі столиці

КИЇВ. 31 травня. УНН. Армія Судану має намір вжити заходів проти табору страйкарів в центрі Хартума, який, на думку військових, перетворився на загрозу правопорядку і безпеки. Про це оголосили в четвер увечері в суданській столиці представники керуючої Військової ради за підсумками наради щодо ситуації в Хартумі, повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Hadath.