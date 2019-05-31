У Судані військові планують вжити заходи проти майдану у центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Армія Судану має намір вжити заходів проти табору страйкарів в центрі Хартума, який, на думку військових, перетворився на загрозу правопорядку і безпеки. Про це оголосили в четвер увечері в суданській столиці представники керуючої Військової ради за підсумками наради щодо ситуації в Хартумі, повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Hadath.
"Майдан, на якому проводиться сидячий страйк, став загрожувати країні і революції, - вказали військові. - Нам потрібно прийняти правові заходи щодо протидії загрозам, що виходять звідти".
Майдан перед штаб-квартирою головного командування армії Судану, де вже більше місяця триває сидячий страйк, учасники якого домагаються від військових передачі влади в країні цивільним силам, неодноразово за останні дні ставала місцем нападів, зіткнень і перестрілок.
Нагадаємо, опозиція Судану оголосила загальний страйк за передачу влади цивільним.