В Судане военные планируют принять меры против площади бастующих в центре столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Армия Судана намерена принять меры против лагеря забастовщиков в центре Хартума, который, по мнению военных, превратился в угрозу правопорядку и безопасности. Об этом объявили в четверг вечером в суданской столице представители управляющего Военного совета по итогам совещания по ситуации в Хартуме, сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Hadath.
"Площадь, на которой проводится сидячая забастовка, стала представлять угрозу стране и революции, - указали военные. - Необходимо принять правовые меры по противодействию исходящим оттуда угрозам".
Площадь перед штаб-квартирой главного командования армии Судана, где уже больше месяца продолжается сидячая забастовка, участники которой добиваются от военных передачи власти в стране гражданским силам, неоднократно за последние дни становилась местом нападений, столкновений и перестрелок.
Напомним, оппозиция Судана объявила всеобщую забастовку за передачу власти гражданским.