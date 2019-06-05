Число жертв протестов в Судане возросло

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 18982 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 40126 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 111551 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107983 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143743 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129801 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130022 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131232 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Число жертв протестов в Судане возросло

Число жертв протестов в Судане возросло

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. В результате разгона протестующих в Хартуме силами военных погибли 60 человек, сообщает УНН со ссылкой на Центральный комитет врачей Судана.

"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета... Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в сообщении.

В то же время военные силы Судана опровергают информацию о применении силы против протестующих.

Напомним, участники палаточного городка несколько недель блокируют здание командования вооруженных сил, требуя от военных передачи власти гражданским силам. В связи с трагическими событиями Великобритания и Германия пригласили проведение заседания Совета Безопасности ООН, раскритиковав действия военных Судана.

Как сообщалось ранее, в Судане военные планируют принять меры против площади бастующих в центре столицы.

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