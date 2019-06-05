Число жертв протестов в Судане возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В результате разгона протестующих в Хартуме силами военных погибли 60 человек, сообщает УНН со ссылкой на Центральный комитет врачей Судана.
"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета... Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в сообщении.
В то же время военные силы Судана опровергают информацию о применении силы против протестующих.
Напомним, участники палаточного городка несколько недель блокируют здание командования вооруженных сил, требуя от военных передачи власти гражданским силам. В связи с трагическими событиями Великобритания и Германия пригласили проведение заседания Совета Безопасности ООН, раскритиковав действия военных Судана.
Как сообщалось ранее, в Судане военные планируют принять меры против площади бастующих в центре столицы.