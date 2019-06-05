Суданська армія готова до діалогу з опозицією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Військові Судану готові до переговорів з опозицією – без попередніх умов. Про це заявив голова Військової Ради Абдель Фаттах аль-Бурхан, повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Альянс "За свободу і зміни" виступив проти проведення загальних виборів в найближчі дев'ять місяців. Опозиція вимагає негайного відходу військових від влади. Натоміть додає про необхідність передачі обов'язків цивільному уряду.
У понеділок, використовуючи вогнепальну зброю, армія розігнала масовий протест в Хартумі. За даними Комітету лікарів Судану, загинуло 60 осіб.
Як повідомлялось раніше, опозиція Судану оголосила загальний страйк за передачу влади цивільним.