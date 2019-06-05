Суданская армия готова к диалогу с оппозицией

Альянс "За свободу и перемены" выступил против проведения всеобщих выборов в ближайшие девять месяцев. Оппозиция требует немедленного отхода военных от власти. Вместо этого добавляет о необходимости передачи обязанностей гражданскому правительству.

В понедельник, используя огнестрельное оружие, армия разогнала массовый протест в Хартуме. По данным Комитета врачей Судана, погибло 60 человек.

Как сообщалось ранее, оппозиция Судана объявила всеобщую забастовку за передачу власти гражданским.