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Кількість загиблих в Судані зросла до 108 осіб

Кількість загиблих в Судані зросла до 108 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Загальна кількість осіб, які стали жертвами жорстокого розгону силами армії, сягла 108 осіб, повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Центрального комітету лікарів Судану в Facebook.

"Остаточний список жертв становить 108 осіб", - підкреслюють лікарі.

Комітет лікарів закликав медичних працівників повідомляти про надзвичайні випадки у лікарнях.

"Ми також закликаємо лікарів за межами Судану сформувати групи підтримки і надати необхідну допомогу, коли це необхідно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в результаті розгону протестувальників в Хартумі силами військових загинуло 60 осіб.

Нагадаємо, суданська армія готова до діалогу з опозицією.

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