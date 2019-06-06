Кількість загиблих в Судані зросла до 108 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Загальна кількість осіб, які стали жертвами жорстокого розгону силами армії, сягла 108 осіб, повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Центрального комітету лікарів Судану в Facebook.
"Остаточний список жертв становить 108 осіб", - підкреслюють лікарі.
Комітет лікарів закликав медичних працівників повідомляти про надзвичайні випадки у лікарнях.
"Ми також закликаємо лікарів за межами Судану сформувати групи підтримки і надати необхідну допомогу, коли це необхідно", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в результаті розгону протестувальників в Хартумі силами військових загинуло 60 осіб.
Нагадаємо, суданська армія готова до діалогу з опозицією.