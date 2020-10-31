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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 15483 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 45990 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 51791 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 72972 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 92286 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 97483 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100696 просмотра

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3 марта, 21:00 • 114198 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115249 просмотра

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Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 20

Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 20

Киев  •  УНН

 • 10974 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения в Турции, еще около 800 получили ранения. Об этом сообщило государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий, передает УНН.

“Всего погибло 20 граждан, один из них утонул. В целом 799 человек получили ранения: 738 — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесир и 54 — в Стамбул”, — говорится в сообщении.

Ранее в агентстве сообщили, что спасательные работы завершены в четырех из 17 разрушенных зданий. Поиск и спасание продолжается еще в 13 домах.

Всего в поисково-спасательных работах участвую 3,8 тыс. человек и 20 собак-спасателей. Также используются 450 автомобилей.

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По данным ресурса, после землетрясения было зафиксировано 277 афтершоков, из которых 25 имели магнитуду более 4.

Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.

Ранее агентство сообщало о 17 погибших и более 700 пострадавших.

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