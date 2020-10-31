Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения в Турции, еще около 800 получили ранения. Об этом сообщило государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий, передает УНН.
“Всего погибло 20 граждан, один из них утонул. В целом 799 человек получили ранения: 738 — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесир и 54 — в Стамбул”, — говорится в сообщении.
Ранее в агентстве сообщили, что спасательные работы завершены в четырех из 17 разрушенных зданий. Поиск и спасание продолжается еще в 13 домах.
Всего в поисково-спасательных работах участвую 3,8 тыс. человек и 20 собак-спасателей. Также используются 450 автомобилей.
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По данным ресурса, после землетрясения было зафиксировано 277 афтершоков, из которых 25 имели магнитуду более 4.
Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.
Ранее агентство сообщало о 17 погибших и более 700 пострадавших.