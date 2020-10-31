Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули в результаті землетрусу в Туреччині, ще близько 800 отримали поранення. Про це повідомило державне агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, передає УНН.
“Всього загинуло 20 громадян, один з них потонув. В цілому 799 осіб отримали поранення: 738 — в Ізмірі, 5 — в Манісі, 2 — в Баликесір і 54 — в Айдин”, — йдеться в повідомленні.
Раніше в агентстві повідомили, що рятувальні роботи завершені в чотирьох зі 17 зруйнованих будівель. Пошук і рятування триває ще у 13 будинках.
Всього в пошуково-рятувальних роботах беру участь 3,8 тис. осіб і 20 собак-рятувальників. Також використовуються 450 автомобілів.
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За даними ресурсу, після землетрусу було зафіксовано 277 афтершоків, з яких 25 мали магнітуду понад 4.
Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.
Раніше агентство повідомляло про 17 загиблих і понад 700 постраждалих.