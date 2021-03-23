Количество погибших во время стрельбы в Колорадо возросло до 10

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 16617 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 30109 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101444 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137750 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191647 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191652 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276445 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157715 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Количество погибших во время стрельбы в Колорадо возросло до 10

Количество погибших во время стрельбы в Колорадо возросло до 10

Киев  •  УНН

 • 13428 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в штате Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города Боулдер, передает УНН.

Цитата

“Погибли 10 человек”, — говорится в заявлении.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек, среди которых сотрудник правоохранительных органов, который прибыл на место происшествия. Полицейские не называли точного числа жертв до тех пор, пока не оглашают родственников погибших.

Вероятный стрелок был задержан.

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