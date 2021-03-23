Количество погибших во время стрельбы в Колорадо возросло до 10

Цитата

“Погибли 10 человек”, — говорится в заявлении.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек, среди которых сотрудник правоохранительных органов, который прибыл на место происшествия. Полицейские не называли точного числа жертв до тех пор, пока не оглашают родственников погибших.

Вероятный стрелок был задержан.