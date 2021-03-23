Кількість загиблих під час стрілянини у Колорадо зросла до 10
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули в результаті стрілянини в супермаркеті в штаті Колорадо. Відповідну заяву опубліковано в понеділок в Twitter поліцейського управління міста Боулдер, передає УНН.
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“Загинули 10 осіб”, — вказується в заяві.
Що передувало
Раніше ЗМІ повідомляли, що жертвами стрілянини стали щонайменше шестеро людей, серед яких співробітник правоохоронних органів, який прибув на місце події. Поліцейські не називали точного числа жертв доти, поки не оповістили родичів загиблих.
Ймовірний стрілок був затриманий.