Кількість загиблих під час стрілянини у Колорадо зросла до 10

Цитата

“Загинули 10 осіб”, — вказується в заяві.

Що передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, що жертвами стрілянини стали щонайменше шестеро людей, серед яких співробітник правоохоронних органів, який прибув на місце події. Поліцейські не називали точного числа жертв доти, поки не оповістили родичів загиблих.

Ймовірний стрілок був затриманий.