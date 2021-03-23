Шестеро людей загинули під час стрілянини в Колорадо

Що відомо

За її відомостями, з-поміж загиблих є поліцейський. Газета зазначає, що співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати нападника. Місцева поліція ці дані поки не підтверджує. Американські телеканали показали кадри, на яких видно, як поліцейські виводять з будівлі супермаркету оголену по пояс людину — імовірно, стрілка.

Деталі

Речник Білого дому Джен Дженніфер Псакі повідомила, що американський президент Джо Байден вже проінформований про те, що трапилося. “Президент був проінформований про стрілянину в Колорадо, його команда буде тримати його в курсі в міру розвитку подій”, — написала Дженніфер Псакі у себе в Twitter.

Раніше в Twitter поліцейського управління Боулдер повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину поруч з супермаркетом King Soopers. Пізніше стрілок перемістився в будівлю магазину. Не виключено, що у нападника були спільники.

Нагадаємо

Напередодні у Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, внаслідок якої одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені.