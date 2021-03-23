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Шесть человек погибли во время стрельбы в Колорадо

Шесть человек погибли во время стрельбы в Колорадо

Киев  •  УНН

 • 15689 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли в понедельник в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо). Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Что известно

По ее сведениям, среди погибших есть полицейский. Газета отмечает, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. Местная полиция эти данные пока не подтверждает. Американские телеканалы показали кадры, на которых видно, как полицейские выводят из здания супермаркета обнаженного по пояс человека — вероятно, стрелка.

Детали

Представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден уже проинформирован о случившемся. “Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, его команда будет держать его в курсе по мере развития событий”, — написала Псаки у себя в Twitter.

Ранее в Twitter полицейского управления Боулдер сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. Позже стрелок переместился в здание магазина. Не исключено, что у нападающего были сообщники.

Напомним

Накануне в Техасе произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой один человек погиб, еще пятеро — ранены.

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