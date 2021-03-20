У Техасі сталася стрілянина в нічному клубі: одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені

Деталі

У місцевій поліції заявили, що стрілянина виникла під час бійки між двома групами відвідучів закладу.

У результаті шестеро людей були доправлені до лікарні, де одна людина померла. За даними поліції, стан поранених варіюється від стабільного до критичного.

Зазначається, що стрілець втік з місця події.

Доповнення

Двоє людей померли, 13 постраждали в результаті стрілянини на вечірці в Чикаго (штат Іллінойс).

У штаті Луїзіана обстріляли магазин зброї, загинули три людини.