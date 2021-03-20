В Техасе произошла стрельба в ночном клубе: один человек погиб, еще пятеро - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В городе Даллас в штате Техас в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек и еще пятеро получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
В местной полиции заявили, что стрельба возникла во время драки между двумя группами посетителей заведения.
В результате шесть человек были доставлены в больницу, где один человек умер. По данным полиции, состояние раненых варьируется от стабильного до критического.
Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия.
Дополнение
Два человека погибли, 13 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго (штат Иллинойс).
В штате Луизиана обстреляли магазин оружия, погибли три человека.