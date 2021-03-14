США: в результаті стрілянини на вечірці двоє людей загинуло, ще 13 - постраждали

Що відомо

За відомостями телеканалу, невідомий відкрив вогонь після сварки з іншими людьми на вечірці близько 4:41 за місцевим часом (11:41 за часом Києва). Двоє людей загинули на місці, ще 13 осіб у віці від 20 до 44 років отримали поранення, один з них знаходиться в критичному стані.

Що передувало

Це вже не перша подібна подія за останні дні: в суботу невідомий влаштував стрілянину на нелегальній вечірці в Нью-Йорку. Інцидент обійшовся без жертв, п’ять чоловік отримали безпечні для життя поранення.

Нагадаємо

На Вінниччині чоловік замість феєрверка влаштував стрілянину та знеструмив селище.