США: в результате стрельбы на вечеринке два человека погибли, еще 13 - пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Два человека погибли, 13 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в воскресенье ночью в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию, передает УНН.
Что известно
По сведениям телеканала, неизвестный открыл огонь после ссоры с другими людьми на вечеринке около 4:41 по местному времени (11:41 по времени Киева). Два человека погибли на месте, еще 13 человек в возрасте от 20 до 44 лет получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.
Что предшествовало
Это уже не первое подобное происшествие за последние дни: в субботу неизвестный устроил стрельбу на нелегальной вечеринке в Нью-Йорке. Инцидент обошелся без жертв, пять человек получили неопасные для жизни ранения.
Напомним
В Винницкой области мужчина вместо фейерверка устроил стрельбу и обесточил поселок.