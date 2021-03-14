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США: в результате стрельбы на вечеринке два человека погибли, еще 13 - пострадали

США: в результате стрельбы на вечеринке два человека погибли, еще 13 - пострадали

Киев  •  УНН

 • 13395 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Два человека погибли, 13 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в воскресенье ночью в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию, передает УНН.

Что известно

По сведениям телеканала, неизвестный открыл огонь после ссоры с другими людьми на вечеринке около 4:41 по местному времени (11:41 по времени Киева). Два человека погибли на месте, еще 13 человек в возрасте от 20 до 44 лет получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Что предшествовало

Это уже не первое подобное происшествие за последние дни: в субботу неизвестный устроил стрельбу на нелегальной вечеринке в Нью-Йорке. Инцидент обошелся без жертв, пять человек получили неопасные для жизни ранения.

Напомним

В Винницкой области мужчина вместо фейерверка устроил стрельбу и обесточил поселок.

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