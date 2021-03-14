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На Вінниччині чоловік замість феєрверка влаштував стрілянину та знеструмив селище

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У селищі Томашпіль Вінницької області чоловік замість феєрверка 20 разів вистрілив у повітря з автомата, чим пошкодив високовольтний електричний кабель. Через це більша частина населеного пункту залишилась без електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, пише УНН.

Цитата

"Близько 20 години до поліції надійшло повідомлення, що біля місцевого кафе невідомий почав стріляти з автоматичної зброї, внаслідок чого пошкодив високовольтний електричний кабель. Це призвело до знеструмлення більшої частини Томашполя. Після цього хуліган з місця події втік на автомобілі "Порше Каєн", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Через декілька годин чоловіка затримали в селищі Агрономічне Вінницького району. Порушником виявився 35-річний житель Вінниці, його затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

"За попередньою інформацією, зловмисник перебував на святкуванні дня народження в кафе в смт Томашпіль. Чоловік обурився, що під час свята не було феєрверків, тому на вулиці взяв з багажника автомобіля зброю та почав стріляти вгору", - повідомили в поліції.

Проти чоловіка порушили справу за ч. 2 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна). За це йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Додамо

В Одесі між компаніями молодих людей сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив вогонь із травматичної зброї. Внаслідок стрілянини поранення отримали троє людей.

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