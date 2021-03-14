На Вінниччині чоловік замість феєрверка влаштував стрілянину та знеструмив селище
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У селищі Томашпіль Вінницької області чоловік замість феєрверка 20 разів вистрілив у повітря з автомата, чим пошкодив високовольтний електричний кабель. Через це більша частина населеного пункту залишилась без електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, пише УНН.
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"Близько 20 години до поліції надійшло повідомлення, що біля місцевого кафе невідомий почав стріляти з автоматичної зброї, внаслідок чого пошкодив високовольтний електричний кабель. Це призвело до знеструмлення більшої частини Томашполя. Після цього хуліган з місця події втік на автомобілі "Порше Каєн", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Через декілька годин чоловіка затримали в селищі Агрономічне Вінницького району. Порушником виявився 35-річний житель Вінниці, його затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.
"За попередньою інформацією, зловмисник перебував на святкуванні дня народження в кафе в смт Томашпіль. Чоловік обурився, що під час свята не було феєрверків, тому на вулиці взяв з багажника автомобіля зброю та почав стріляти вгору", - повідомили в поліції.
Проти чоловіка порушили справу за ч. 2 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна). За це йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
Додамо
В Одесі між компаніями молодих людей сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив вогонь із травматичної зброї. Внаслідок стрілянини поранення отримали троє людей.