В Винницкой области мужчина вместо фейерверка устроил стрельбу и обесточил поселок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В поселке Томашполь Винницкой области мужчина вместо фейерверка 20 раз выстрелил в воздух из автомата, чем повредил высоковольтный электрический кабель. Из-за этого большая часть населенного пункта осталась без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.
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"Около 20 часов в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле "Порше Кайен", - говорится в сообщении.
Детали
Через несколько часов мужчину задержали в поселке Агрономичное Винницкого района. Нарушителем оказался 35-летний житель Винницы, его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
"По предварительной информации, злоумышленник находился на праздновании дня рождения в кафе в пгт Томашполь.
Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх", - сообщили в полиции.
Против мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). За это ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Добавим
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